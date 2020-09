Klapperschlange biss 26-Jährigen in die Hand

Zum folgenschweren Biss kam es am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr im Keller des Wohnhausesim Bezirk Urfahr-Umgebung. Der Mann besaß zwei Exemplare der westlichen Diamantklapperschlange, ohne dies bei der Bezirkshauptmannschaft zu melden. Auch sein Vater, in dessen Haus er seit Kurzem wohnt, wusste nichts von den ungewöhnlichen Haustieren in seinem Keller.