Erdbeben der Magnitude 3,5 deutlich spürbar

Ein Erdbeben der Magnitude 3,5 hat es in der Nacht auf Dienstag, laut GeoSphere, im Raum Ferlach gegeben. Das Beben war in der Nähe des Epizentrums deutlich spürbar. Schäden an Gebäuden wurden bisher nicht gemeldet, bei einem Beben dieser Stärke sei dies auch nicht zu erwarten.