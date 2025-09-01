Derby-Video: Kurioses Steirertor ließ Sturm jubeln

Sturm hat das Grazer Derby für sich entschieden. Der Fußballmeister besiegte am Samstag den GAK 3:0. Das 0:1 schoss sich der GAK fast selbst: Goalie Jakob Meierhofer verfehlte eine verunglückte Rückgabe von Ludwig Vraa, der Ball sprang an die Stange – und Seedy Jatta drückte ihn aus kurzer Distanz über die Linie. „Sportkrone.at“ zeigt in Kooperation mit Sky Sport Austria die Highlights – oben im Video!