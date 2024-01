„Weihnachtsmann“ bei Flugzeugabsturz gestorben

Ein tragischer Flugzeugabsturz hat sich am Sonntag in Frankreich ereignet: Ein Pilot war gemeinsam mit einem als Weihnachtsmann verkleidetem Mann in einem Kleinflugzeug zu einer Kinderparty unterwegs, als die Maschine einen Kilometer vor dem Flughafen abstürzte. Beide Männer starben. Die Kinder, die auf die Ankunft von Santa Claus gewartet hatten, erlitten einen Schock.