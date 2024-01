„Verlaufen“: Florianis befreien Katze aus Notlage

Da hat sich eine Samtpfote ordentlich in Schwierigkeiten gebracht: Aus einer verschlossenen Garage fand das Fellknäuel am Sonntag gegen zwei Uhr früh in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) keinen Weg mehr heraus. Zum Glück hörten nächtliche Spaziergänger das Wimmern und Miauen der Katze und setzten einen Notruf bei der Leitstelle ab.