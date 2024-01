Lazaro gibt Assist bei Sieg über Napoli

Valentino Lazaro hat sich am Sonntag über seinen ersten Saisonassist in der italienischen Meisterschaft freuen dürfen. Der 27-jährige Steirer bereitete beim 3:0-Heimerfolg von Torino gegen Napoli in der 19. Serie-A-Runde den dritten Treffer der Heimischen vor, Alessandro Buongiorno (66.) vollendete per Kopf.