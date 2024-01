Nockis-Star nicht mehr mit Vollgas unterwegs

„Ich hab einen doppelten Bandscheibenvorfall gehabt, deshalb geh’ ich’s jetzt etwas gemütlicher an und hab meine Rennski in die Ecke gestellt.“ Aber auf schnelle Autos steht Würcher nach wie vor. „Ich bin früher sogar Rennen gefahren. Und mein Sohn ist zweifacher Staatsmeister“, so Würcher stolz. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.