Woher die Wut kommt?

Plötzlich Panik: Seit dem Dreikönigstag bringen sich die Ratgeber gegen rechts in Stellung. Gewissermaßen als die Weisen aus dem Abendland. So empfiehlt die „Zeit“ den gemäßigten Parteien, mehr Gefühle zu zeigen. Der „Spiegel“ rät am Beispiel der Migration dazu, nicht immer über Probleme zu reden, wenn sich ohnehin nichts ändert.