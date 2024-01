Mann (40) und dessen Mutter mit Messer attackiert

Messerattacke in Wien-Favoriten: Nach dem sich zwei Männer (28 und 40 Jahre alt) in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal kennengelernt hatten, soll der 28-Jährige anschließend mit in die Wohnung des Älteren gekommen sein. Dort entfachte plötzlich ein Streit. Auch die Mutter (65) des Gastgebers war anwesend. Plötzlich zückte der 28-Jährige ein Messer.