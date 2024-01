Auf Überwachungskamera war rauschiger Einbrecher

Vollrausch und sonst kein Motiv! Die Polizei und vor allem die Besitzer eines Hauses in Sipbachzell grübeln, warum ein ihnen unbekannter Mann unbedingt in dieses Gebäude eindringen wollte. Und zwar mit aller Kraft, dabei konnten die Hausbesitzer ihn via Überwachungskamera beobachten.