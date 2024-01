Pensionist (85) tötet Gattin mit Hammer und Meißel

Der schreckliche Vorfall ereignete sich am 21. Feber im gemeinsamen Wohnhaus in der Grafschaft Essex. John Berry hatte laut eigenen Aussagen „die Beherrschung verloren“ und ging auf seine an Demenz erkrankte Frau Edna los. Er fügte ihr mit Hammer und Meißel so schwere Kopfverletzungen zu, dass die 80-Jährige daran starb.