Arnautovic: Trotz Sieg ein „Spiel zum Vergessen“

Auch Marko Arnautovic war sichtlich erleichtert. Inter Mailand baute am Samstag die Tabellenführung in der Serie A auf dramatische Manier aus. Ein Tor von David Frattesi in der 93. Minute bescherte den „Nerazzurri“ einen 2:1-Heimsieg gegen Hellas Verona. Die Gäste vergaben danach durch Thomas Henry noch einen strittigen Elfmeter (100.).