KAC übernimmt erstmals die Tabellenführung

Für die Linzer waren Matthew Mackenzie (26./Powerplay) und Emilio Romig (29.) erfolgreich. Die Black Wings kassierten ihre fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen und verloren den Anschluss an das Spitzentrio. Der KAC siegte zum vierten Mal in Serie. In den jüngsten zwölf Partien haben die „Rotjacken“ immer gepunktet.