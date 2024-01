WSG: Großes „Gedränge“ als zusätzliche Motivation

Geschmeidige dreieinhalb Grad zur Mittagszeit bei wolkenverhangenem Himmel. Trotzdem liefen Kapitän Felix Bacher und Techniker Sandi Ogrinec am Freitag, dem 5. Jänner, gar mit kurzer Hose auf. Zum grün-weißen Trainingsauftakt in Wattens. In den kommenden Tagen - darf man den Prognosen Glauben schenken - wird sich das WSG-Tirol-Duo wohl anders kleiden.