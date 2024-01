Diesmal soll Sturms Sportchef im Visier sein

Die erfolgreichen Sport-Verantwortlichen des SK Sturm stehen scheinbar im Fußball-Nachbarland Deutschland in der Transferzeit hoch im Kurs - zumindest bei den Medien. Nach (längst entkräfteten) Spekulationen um einen Abgang von Trainer Christian Ilzer in Richtung Köln stand zuletzt Sportdirektor Andi Schicker im Fokus in der Gerüchteküche.