Sturm jubelt! „Unser Weg ist noch nicht zu Ende!“

Als Sahne auf der Kirsche wurde auch die Verlängerung des bei Rapid heiß begehrten Sportchefs Andi Schicker verkündet: „Ich bin Steirer und wir haben hier bei Sturm etwas aufgebaut“, sagt der „Transferfuchs“ aus Oberaich zu seinem Sturm-Bekenntnis, „unser Weg ist noch nicht zu Ende. Ich bin froh, dass alles geklärt ist, denn diese Sache mit Rapid hat in den letzten Tagen eine unerwartete Dynamik angenommen. Aber jetzt ist es wichtig, dass es in dieser Causa mit mir Klarheit gibt, denn wir stecken mitten in der Kaderplanung.“