Entführung von Handelsschiff vor Somalia beendet

Somalia liegt am Horn von Afrika auf der anderen Seite des Golfs von Aden gegenüber des Jemens. Die Gefahren in der Region haben stark zugenommen. Die vom Iran unterstützten Huthis greifen seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs immer wieder Schiffe im Roten Meer an, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern. Für den Welthandel ist das Rote Meer einer der wichtigen Schifffahrtswege, weil es das Mittelmeer über den Suezkanal in Ägypten mit dem Indischen Ozean verbindet.