Houthi-Sprengstoffboot explodierte im Roten Meer

Am Donnerstagabend seien fünf bis sechs unbekannte bewaffnete Personen an Bord gegangen und hätten das indische Kriegsschiff umgeleitet. Die Marine, die ihre Überwachung nach den jüngsten Angriffen verstärkt hat, hat laut eigener Aussage bereits Kontakt zur Schiffsbesatzung aufgenommen. Somalia liegt am Horn von Afrika und grenzt im Norden an den Golf von Aden und weiter im Osten an das Arabische Meer. Der Golf von Aden verbindet das Rote Meer.