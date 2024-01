„Angst-Behörde“? Kinder im Kreißsaal abgenommen

Das Jugendamt versteht sich als Amt zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Problemsituationen. Für viele, die damit in Berührung gekommen sind, ist es allerding eine Angst-Behörde. „Um das Jugendamt sollte man tunlichst einen Bogen machen. Man kann bei jedem etwas finden. Keine Familie in Österreich ist vor dem Jugendamt sicher“, diese drastischen Worte wählt Josef Maitz. Er ist Obmann des Vereins INEV, der betroffenen Eltern hilft.