Mächtige Hollywood-Clans ++ Hundeliebe bei Promis

Edle und glamouröse Roben sind das Markenzeichen von Thang de Hoo. Alleine am Opernball werden 16 seiner Kleider auf der Feststiege zu sehen sein. krone.tv hat den Modeschöpfer in seinem Atelier besucht. Außerdem: Sehen Sie, welche Stars den mächtigsten Hollywood-Dynastien entspringen und was Gerda Rogers & Co sich vom Jahr 2024 wünschen und erwarten.