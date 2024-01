„Gespenstische“ Stimmung rund um Benkos Anwesen

„Irgendwie alles gespenstisch und mysteriös, was da in jüngster Zeit so vor sich geht.“ So oder ähnlich beschreiben Anrainer und Spaziergänger die aktuellen Vorgänge und Abläufe rund um die Benko-Villa im Innsbrucker Stadtteil Igls, der hoch über der Landeshauptstadt im Mittelgebirge liegt.