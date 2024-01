Zwei Mann lassen hoffen - der „Riese“ fehlt noch

Noch ehe Sturm am 12. Jänner im Rahmen seines ersten Vorbereitungscamps im slowenischen Catez gegen Rijeka den ersten Test fürs Frühjahr abspult, haben die beiden Afrikaner bereits die ersten Länderspielminuten in den Beinen: Amadou Dante, der sich mit Malis „Adlern“ daheim im Camp in Kampala auf die Gruppenspiele gegen Südafrika (16.1.), Tunesien (20.) und Namibia (24.1.) vorbereitet, spult am Samstag in Mali die Generalprobe gegen Guinea ab. Am Rande ist Teamchef Eric Chelle stocksauer auf Sturms Europacup-Gegner Atalanta Bergamo: Der Serie A-Klub verweigert die Abstellung von Stürmer El Bilal Toure, der von einer Verletzung bereits genesen sein soll. Chelle droht nun mit rechtlichen Schritten.