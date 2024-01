Illegale Fischerei weiter verbreitet als gedacht

Zum Vergleich: Bei Transportschiffen lässt sich demnach nur etwa ein Viertel aller Fahrten nicht nachverfolgen. „Mehr als eine Milliarde Menschen sind auf das Meer als Hauptnahrungsquelle angewiesen, 260 Millionen Menschen sind allein in der globalen Meeresfischerei beschäftigt“, so ein Forschungsteam von der NGO „Global Fishing Watch“ in der Fachzeitschrift „Nature“.