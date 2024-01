Zurück in die Schule? So geht‘s bei Littler weiter

„Darts ist von jetzt an mein Leben“

Und wie geht’s jetzt nach der WM weiter? Littler erspielte sich ein Preisgeld von 200.000 Pfund (rund 230.000 Euro). „Ich kann mir jetzt ein noch besseres Auto kaufen, als das, was ich jetzt im Kopf hatte“, sagte der 16-Jährige bereits schmunzelnd. Mit dem Einzug ins Finale stürmte er zudem in der Weltrangliste von Rang 164 in die Top 32. Bedeutet, dass er bei den großen Turnieren nächste Saison für Furore sorgen wird. „Ich brauche keine Schule mehr, ich habe sie im August schon verlassen. Darts ist von jetzt an mein Leben“, so Littler gegenüber „DAZN“. Ab 18. Jänner starten die Darts Masters in Bahrain. Ob er ab Februar in der Premier League mitspielt, ist noch unklar.