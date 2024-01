Tausende heimische Rinder verschwinden in Algerien

Am 1. September 2023 trat die neue Fassung des österreichischen Tiertransportgesetzes in Kraft, in dem Algerien nicht mehr als Drittstaat angeführt wird, in den „Zuchttiere auf der Straße transportiert werden dürfen“. Auch unsere deutschen Nachbarn bewerteten Algerien als Hochrisikostaat und stellten die Exporte 2019 ein. Durch den Wegfall der Rinder aus Deutschland entstand erhöhte Nachfrage, die nun möglicherweise durch Österreich bedient wird. Denn im Gesetz gibt es ein Schlupfloch.