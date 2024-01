Süße Tiere starten voller Hoffnung ins neue Jahr!

Wachtel aufgegriffen!

In Innsbruck in der Höhenstraße kam am 2. Jänner dieser kleine Hühnervogel angewatschelt und wartet nun sehnlichst darauf, von seinem Besitzer abgeholt zu werden. Wer kennt oder vermisst das braune Federvieh? Hinweise bitte an das Tierheim Mentlberg unter der Telefonnummer: 0512/581451.