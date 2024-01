Künstliche Intelligenz überwacht nun auch Kühe

Melkroboter und KI arbeiten Hand in Hand

Dass bei Familie Erbschwendtner etwas anders ist, wird beim ersten Blick in den Stall klar: Die Box für den Melkroboter ist nicht zu übersehen. Läuft eine Kuh in den Bereich, stellt sich der Roboter mit Sensoren und Kameras auf jede Kuh ein. Die Melkbecher können passgenau an den Zitzen ansetzen. Direkt danach wird die Milch im Tank auf Sauberkeit getestet und die Zusammensetzung überprüft. „So können wir jeden Tag feststellen, wie es der Kuh geht“, erklärt die Landwirtin. Ob Entzündungswerte erhöht sind oder dem Tier wichtige Nährstoffe fehlen, „merkt man am PC schneller als im Stall!“ Das hilft auch dem Tierarzt. „Und wir haben bei der Milch weniger Verlust“, sagt Josef Erbschwendtner. „Ist Blut drin, kommt sie nicht in den Tank für die Molkerei.“