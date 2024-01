Weltcup-Karten als Dankeschön für Einsatzkräfte

Skisprungdamen fliegen auf Villach

Ein Millionenpublikum wird von 3. bis 4. Jänner nach Villach schauen, wenn die weltbesten Damen über die Normalschanze in der Alpenarena springen werden. Unter den 70 Athletinnen auch Vorjahressiegerin Eva Pinkelnig und die Achomitzer Lokalmatadorin Hannah Wiegele. Ihr Papa Franz Wiegele ist der Chef des Organisationskomitees. Er und sein Team haben in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet. „Wir sind bereit, freuen uns auf großartige Wettkämpfe und spannende Springen“, so Wiegele. Insgesamt werden Springerinnen aus 16 verschiedenen Nationen an den Sprungbewerben teilnehmen. Die Veranstaltung bringt der Region eine enorme Wertschöpfung. Neben dem heimischen ORF werden auch die deutschen Sender ARD und ZDF das Springen aus Villach und Bilder aus Villach und der Umgebung dem interessierten Publikum zeigen. Athletinnen, Betreuer sowie TV-Tross und FIS-Funktionäre sind außerdem in zahlreichen Betrieben der Region untergebracht.