Silvesterbilanz: 350 Anzeigen und 55 Verletzte

Nach vorläufiger polizeilicher Einsatzbilanz sind in Österreich in der Silvesternacht mehr als 4600 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt worden. Innenminister Gerhard Karner (ÖV) berichtete in einer Aussendung am Neujahrstag von 350 Anzeigen und Organstrafverfügungen wegen Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz. 55 Personen wurden als von Knallkörpern bzw. Raketen verletzt gemeldet, darunter zwei Exekutivbedienstete.