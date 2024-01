Turbulente Silvesternacht für Vorarlbergs Polizei

Nicht allzu frostige Temperaturen hatten am Silvesterabend dafür gesorgt, dass sich besonders viele Menschen auf den Weg machten, um in den Innenstädten den Jahreswechsel zu feiern. Besonders gefragt waren die Partymeilen in Dornbirn und Feldkirch. Dort kam es nach Angaben der Exekutive zu zahlreichen Streitereien und Auseinandersetzungen. Zwei Jugendliche wurden von der Polizei wegen aggressivem Verhaltens vorübergehend festgenommen. Immer wieder wurden - offenbar ohne größere Rücksicht auf die Mitfeiernden - Feuerwerkskörper abgeschossen. In der Montfortstadt erlitt eine Mutter mit Baby durch eine abgefeuerte Rakete Verbrennungen an den Beinen.