Zehn Kilo Sprengstoff in kurzer Zeit beschlagnahmt

Wie Schwarzpulver

In Weigetschlag bei Bad Leonfelden gab es auch am Samstag wieder gezielte Kontrollen durch heimische Polizisten. Ab 13 Uhr wurden acht Stunden lang Fahrzeuge kontrolliert. Auch ein Sprengstoffspürhund stand dabei im Einsatz. Und die Bilanz ließ sich sehen. „Allein in den ersten fünf Stunden haben wir bereits zehn Kilogramm Nettoexplosionsmasse – das ist wie Schwarzpulver – sichergestellt“, bestätigt Gerhard Koll (56), stellvertretender Bezirkspolizei-Chef in Urfahr-Umgebung.