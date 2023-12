Nach Brand in Tiroler Chaletdorf Ursache unklar

Nach dem Großeinsatz in einem Hoteldorf im Tiroler Tannheimer Tal im Außerfern, bei dem eine Hütte in Vollbrand stand, folgten am Samstag die Ermittlungen zur Brandursache. Wie genau es zu dem Feuer kam, ist weiter unklar. Fest steht nur: Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.