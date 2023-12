Einsatz über Weihnachten: Hilfe kennt keine Pause

Die Maria Saalerin stieg 2016 als Krankenschwester bei Ärzte ohne Grenzen ein, eine Idee, die der 40-Jährigen schon als Kind kam. Seither war sie im Irak, in Venezuela, im Jemen, im Kongo, in Zentralafrika, in Äthopien und im Sudan. Neujahr erlebt sie nun in Afghanistan. In einem Krankenhaus - der genaue Ort bleibt aus Sicherheitsgründen geheim - packt sie nicht nur bei Patienten mit an, sondern versucht auch den operativen Ablauf im Spital so gut es geht zu regeln.