Diese Wiener halten die Stadt am Laufen

Auch in den Spitälern muss der Betrieb zu Silvester normal weiterlaufen. Krankenpflegerin für Anästhesie und Intensivmedizin Agnes Pölzl ist sowohl am 31. als auch am 1. im Dienst. „Mir macht es nichts aus, an Silvester und Neujahr zu arbeiten. Unsere Patienten können es sich nicht aussuchen, wo und wie sie diese Tage verbringen. Daher engagiere ich mich gerne gemeinsam mit meinen Kollegen auch an Feiertagen. Vor allem die Dankbarkeit der Patienten erfüllt mich dabei mit Freude“, so Pölzl.