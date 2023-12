Walzer tanzen, Lasershow: Das erwarter Besucher

Der Graben verwandelt sich am 31. erneut in einen großen Ballraum. Ab 22 Uhr können sich die Silvesterpfad-Besucher mit „Falco - in Concert“ auf eine eindrucksvolle Live-Show freuen. So kann man seine Tanzkünste auffrischen, damit zu Mitternacht alle Schritte sitzen. Auf ein Feuerwerk verzichtet die Stadt auch heuer wieder, stattdessen wird es auf dem Rathausplatz um Punkt Mitternacht eine achtminütige Lasershow geben.