Stadlober: „Ich trage meine Maske immer“

Maske ständiger Begleiter

„Ich will in der Gesamtwertung in die Top-10, durch die zwei Sprints im Programm verliere ich aber immer viel Zeit“, erklärt der „Loipenfloh“. Auf Einzeletappen setzt sie sich die Latte noch deutlich höher. „Großes Ziel sind Podestplätze, vor allem beim 15er klassisch in Val di Fiemme“, präsentiert sie sich offensiv. Die sind ihr auch zuzutrauen. Zum Saisonstart war sie noch von einer starken Erkältung gehandicapt, zuletzt landete sie in Trondheim auf einem starken vierten Rang.