Der „Schwarze Kontinent“ sorgt für Termin-Stress

Auch Sturm droht Aderlass: Amadou Dante ist mit Mali in Gruppe E (gegen Tunesien, Südafrika, Namibia) dabei, auch Bryan Teixeiras Team Kap Verde hat sich für Gruppe B (gegen Ägypten, Ghana, Mosambik) qualifiziert. Problem für Sturm: Wegen der EM wurde in Österreich der Frühjahrsstart vorverlegt. Am 2. Februar steigt das ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Austria, am 9. 2. wartet der Liga-Auftakt in Salzburg. Das Conference-League-Play-off gegen Slovan Bratislava ist für 15. und 22.2. angesetzt.