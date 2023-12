Bedrängte Frauen | Recht verspielt

Recht verspielt. Den üblen Vorfall in Steyregg thematisiert heute auch Conny Bischofberger in ihrer „Moment“-Kolumne in der „Krone“. Sie findet nicht nur das Geschehen vor Ort, wo sich die jungen Männer aus dem Asylquartier den Feuerwehrfrauen so näherten, dass sie sich bedrängt fühlten und den Einsatz abbrechen mussten skandalös. Sie schreibt: „Unfassbar ist auch, was dann geschah. Wir berichteten und wurden in den sozialen Medien sofort angegriffen. Die ,Krone´ hätte die Story ,frei erfunden´, twitterte der Falter mit Hinweis auf die Polizei, die zunächst auch nichts von Belästigungen bemerkt haben wollte. Der Feuerwehrkommandant versteht die Welt nicht mehr. Warum wird ihm nicht geglaubt?“ Wieder nehme die Geschichte ihren üblichen Lauf. Die Asylunterkunft sei überbelegt gewesen, heißt es jetzt, man brauche viel mehr Betreuer. Es werde ein Krisengipfel einberufen. „Fehlt nur noch, dass sich das Land entschuldigt“, meint Bischofberger. Zumindest wurden einige verhaltensauffällige Jugendliche weggebracht und in andere Quartiere verlegt. Doch so sei das Problem bloß abgeschoben. Unsere Autorin ist sich sicher: „Genau diese Schuldumkehr akzeptiert die Bevölkerung nicht mehr.“ Denn „WIR sind nicht schuld, wenn hier Asylwerber gegen Gesetze verstoßen und unsere Hilfsbereitschaft mit Füßen treten. Sie sind schuld und haben damit ihr Recht auf Schutz verspielt.“ Völlig richtig!