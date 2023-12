Lenker bei Frontalcrash lebensbedrohlich verletzt

Lenker wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen

Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Bergeschere befreit werden. Er musste anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Heli 4 in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der zweite Lenker wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.