Das 100. Silvester erleben immer mehr Menschen

Eine dieser 42 Personen ist Erna Steinschauer, die im PBZ Mödling wohnhaft ist. Sie feierte Ende November ihren 101. Geburtstag und wird wie die meisten Bewohner Silvester in einem der Pflege- und Betreuungszentren in Niederösterreich verbringen. Im Jahr 2023 feierten stolze 17 Personen ihren 100. Geburtstag in einem PBZ.