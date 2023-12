Schwindelerkrankung: Meloni musste Termin absagen

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni leidet an einer Schwindelerkrankung. Wie das Büro der Ministerpräsidentin am Donnerstag berichtete, handle es sich um einen gutartigen Lagerungsschwindel. Wegen dieser Schwindelerkrankung musste Meloni eine am heutigen Donnerstag geplante Pressekonferenz zum Jahresende verschieben. Die Pressekonferenz soll am 4. Jänner stattfinden