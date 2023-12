Glühender Advent: 229 Alkolenker in Tirol ertappt!

Polizei kündigt weitere Schwerpunktkontrollen an

Ein Lenker sei sogar zweimal hintereinander an unterschiedlichen Tagen mit über drei Promille erwischt worden. „Die Polizei wird auch über den Jahreswechsel und im kommenden Jahr dem Thema Alkohol und Drogen am Steuer ein verstärktes Augenmerk schenken und die intensive Kontrolltätigkeit weiter fortsetzen“, so Leitgeb.