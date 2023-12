Unbewohntes Bauernhaus ging in Flammen auf

Kurz nach drei Uhr früh wurden die Feuerwehr Michlgleinz, Groß St. Florian und Otternitz zu dem Brand in Sulzhof gerufen. Das alte, inzwischen unbewohnte Bauernhaus an der L637 (Sulzhofstraße) stand in Vollbrand. Die Rauchsäule war schon bei der Anfahrt erkennbar.