Auf der A10 hat es ein zweites Mal gekracht

Nach Angaben der örtlichen Behörden ereignete sich der Vorfall gegen Mittag im Bereich der Anschlussstelle Pfarrwerfen-Werfen auf der A10 in Fahrtrichtung Salzburg. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, was zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Salzburg führte. Eine Person hat sich dabei schwer-, drei weitere leichtverletzt.