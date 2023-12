Raketen und Böller sorgen für Lärm und Feinstaub

Deshalb appelliert er an alle, auch in der Nacht zum neuen Jahr den Umwelt- und Klimaschutz nicht über Bord zu werfen. Durch Feuerwerke steigt die gemessene Feinstaubbelastung jedes Jahr um den Jahresbeginn um ein Vielfaches. Generell nimmt die gemessene Belastung zum Jahreswechsel in Tirol seit einigen Jahren kontinuierlich ab. „Viele Menschen haben bereits erkannt, dass Feuerwerke und Böller nicht mehr zeitgemäß sind, einige Gemeinden und Tourismusverbände verzichten zum Jahreswechsel ebenso darauf und bieten schöne Alternativen wie Lichtershows an. Die Richtung stimmt“, so Zumtobel.