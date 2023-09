Neues Urteil: Nawalny drohen jetzt 19 Jahre Horror

Der bereits jetzt schon unter fürchterlichen Bedingungen in Haft sitzende Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat gegen seine 19-jährige Haftstrafe berufen. Das Berufungsgericht habe entschieden, „das Urteil von Herrn Nawalny in erster Instanz unverändert zu lassen“, erklärte Richter Viktor Rogow am Dienstag. Es könnte für den aufmüpfigen Russen nun sogar noch ungemütlicher werden.