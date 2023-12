Wo ist Nawalny? US-Regierung zeigt sich besorgt

Suche nach dem Oppositionspolitiker

Nawalny, der 2020 auch einen Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok überlebt hatte, ist nun seit fast drei Jahren in Haft. Er wurde international als politischer Gefangener anerkannt. Das Team von Alexej Nawalny in Russland sucht mit Belohnungen nach dem seit über zwei Wochen verschwundenen inhaftierten Oppositionspolitiker. Das sagte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Mittwoch dem Nachrichtenportal zdfheute.de.