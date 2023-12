Ein Silberstreif am Horizont

Silber in Industrie benötigt

Auch wenn Gold noch enormes Potenzial besitzt, sollte man Silber, das Gold des kleinen Mannes, nicht außer Acht lassen. Bekanntlich folgten die Heiligen Drei Könige einem Stern. Mit Blick auf 2023 könnte man von einem Silberstreif am Horizont sprechen. Silber notiert mit 24,5 Dollar pro Unze unter der Hälfte seiner Hochzeiten (1971 und 2011) von rund 50 Dollar. Legt man den Maßstab von 1000 Jahren an, lag der Goldpreis bei einem Faktor 20 zu Silber. Derzeit ist Gold jedoch 84-mal so viel wert. Eine Rückkehr zur gewohnten Relation würde eine Vervierfachung des Silberpreises bedeuten.