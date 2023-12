Liebe Anna-Oma!

Heute, in der Zeit des zerstörten Vertrauens und der verlorenen Hoffnung vieler, in der so viele Menschen enttäuscht sind und einander misstrauen, erinnere ich mich an deine Erzählungen. Es wäre so schön, dich hier zu haben. Damit die Welt deine Worte hört und die vielen Entmutigten wieder Zuversicht schöpfen.