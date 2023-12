Weihnachten im Klub und nicht allein daheim

Am Heiligen Abend sitzt niemand gerne mutterseelenallein in seiner Wohnung. Das muss man auch nicht: Die Pensionistenklubs laden am 24. Dezember zum weihnachtlichen Beisammensein ein. „Gemeinsam verbringen wir einen gemütlichen Nachmittag in netter Gesellschaft. Punsch, Kekse und Musik sorgen für eine stimmungsvolle Weihnacht. Gesungen wird auch“, berichtet Betreuerin Ivana Mladjenovic.